Леноблизбирком подвел итоги выборов в регионе

Победу в выборах губернатора одержал действующий глава региона Александр Дрозденко. В дополнительных выборах депутата Заксобрания Ленобласти большинство голосов было отдано за Михаила Макарова.

В регионе прошли выборы губернатора Ленинградской области и дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Ленинградской области по Выборгскому избирательному округу № 1. По официальным данным победу в выборах губернатора одержал действующий глава Ленобласти Александр Дрозденко. За него проголосовало 83,61% избирателей.

Второе место по результатам голосования занял Андрей Лебедев ─ 7,30%. Третье место — кандидат Александр Перминов ─ 4,57%. Кандидат от "Гражданской платформы" Александр Габитов набрал 3,06%.

Как отметил председатель ТИК Выборгского района Александр Лысов, в Выборгском районе явка избирателей составила 53,37%. Габитов Александр набрал 3,64%, Александр Дрозденко - 83,27%, Андрей лебедев заручился поддержкой 5,94% избирателей, за Александра Перминова проголосовало 5,64%.

Всего в выборах приняли участие 701 167 человек. В том числе глава района Дмитрий Никулин и глава районной администрации Геннадий Орлов.

Выборная кампания была нелегкой, но тем не менее все достойно справились. Если говорить о каких-то нарушениях, то, безусловно, они присутствовали, но незначительные. Вопросы сразу решались на местах. В целом вся кампания прошла достойно. Хочу поблагодарить всех членов наших 1200 избирательных комиссий - это 1113 человек. которые достойно подготовились и провели выборы. Александр Лысов, председатель ТИК Выборгского района.

По словам Александра Лысова, сейчас избирательная комиссия начинает подготовку к 2021 году. В следующем году пройдут тройные выборы - выборы в госдуму Российской Федерации, в Законодательное собрание Ленинградской области и дополнительные выборы в органы местного самоуправления по выборгскому округу.

