Ленобласть заняла 9 место в рейтинге субъектов РФ с наилучшим инвестиционным климатом

Ленинградская область заняла девятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Регион улучшил свои позиции и вошел в десятку субъектов с наилучшим инвестиционным климатом и десятку лидеров роста по итогам прошлого года. Итоги рейтинга были озвучены сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.

У нас всегда были и есть сильные стороны при составлении национального рейтинга — это статистика. Ленинградская область всегда была в лидерах по привлечению инвестиций в регион, по росту количества жителей, занятых в малом и среднем бизнесе, и количеству предприятий, по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса. Но у нас были и сложности, связанные с регистрацией предприятий, получением технических условий, подведением инженерных коммуникаций. Наша команда совместно с Агентством стратегических инициатив ознакомилась с лучшими практиками регионов и применила их в Ленинградской области. Многое у нас получилось — мы были в двадцатке, в прошлом году заняли 12-е место и в этом году впервые в истории региона заняли девятое место. Конечно, это удалось благодаря поддержке АСИ, институтов поддержки бизнеса, и, безусловно, высокой оценке нашего бизнеса. Нам есть над чем работать, есть к чему стремиться и шаг за шагом двигаться к амбициозной задаче — попасть в тройку лидеров рейтинга.

прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко