Ленобласть закупила для своих медицинских учреждений четыре ангиографа

Аппараты используются для оперативного лечения людей с острым коронарным синдромом.

Ленинградская область закупила для своих медицинских учреждений четыре ангиографа, которые используются для оперативного лечения людей с острым коронарным синдромом.

Первый заключенный контракт предполагает поставку в 2019 году ангиографа для нужд Ленинградской областной клинической больницы и еще одного в 2020 году – для Всеволожской КМБ. По второму госконтракту новый ангиограф поступит в Тихвинскую больницу в 2020 году и еще один ангиограф получит Всеволожская КМБ – в 2021 году.

Общая сумма госконтрактов – более 200 млн рублей.

Поставки новых ангиографов в рамках нацпроекта "Здравоохранение" позволят увеличить качество и объемы высокотехнологичного лечения больных с острым коронарным синдромом.

За 7 месяцев коронарное стентирование выполнено почти у 1,9 тыс. жителей Ленинградской области, столько же операций было сделано за весь 2018 год.

Этот вид высокотехнологичного лечения позволяет сохранить жизни пациентам с инфарктом миокарда. За последние годы благодаря проведению таких операций с использованием малоинвазивных методов больничную летальность удалось сократить в пять раз – с 25% до 5%.

Операции по коронарному стентированию выполняются в Ленинградской областной клинической больнице и Всеволожской КМБ, также за счет средств ОМС жители Ленинградской области получают такое лечение в Городской больнице №40 Санкт-Петербурга.

Региональный проект по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями предусматривает снижение смертности от болезней системы кровообращения до 459,8 на 100 тыс. населения.

Источник: пресс-служба ЛО