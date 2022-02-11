Ленобласть вошла в ТОП-10 регионов по эффективности лесного хозяйства

За сезон повышенной пожароопасности на землях лесного фонда области произошло 162 лесных пожара.

Работа региональных лесных ведомств в 2023 году оценивалась Рослесхозом по 32 критериям, распределенным по 6 категориям: охрана лесов от пожаров, лесной надзор, использование, защита и воспроизводство лесов, финансово-экономическая деятельность.

В результате 2023 года, лесовосстановление в Ленинградской области было проведено на площади 16453,7 га, где было посажено 803,5 га нового леса. За сезон повышенной пожароопасности на землях лесного фонда области произошло 162 лесных пожара. Все эти пожары были успешно ликвидированы силами лесной пожарной охраны лесничеств в день обнаружения.

За последние пять лет отмечается заметное снижение числа лесных пожаров. Тем не менее, стоит напомнить, что в большинстве случаев виновниками лесных возгораний становятся любители пикников, рыбаки, дачники и туристы. Возникновению огня способствуют непотушенные сигареты, горящие спички и костры, оставленные без присмотра. Также причиной пожара в лесу могут стать электрические разряды во время грозы, самовозгорания торфяного настила и сельскохозяйственное сжигание сухой прошлогодней травы в период жары.

При обнаружении лесного пожара ни в коем случае нельзя пытаться бороться с ним в одиночку. В первую очередь необходимо немедленно позвонить по номерам "112" или "01". Затем важно убедиться, что вам ничего не угрожает. Рекомендуется отойти в противоположную от дыма сторону и уйти туда, где пожар не сможет до вас добраться.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)