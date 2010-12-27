Ленобласть внедряет интеллектуальные транспортные системы для строительства региональных трасс

Соглашение о сотрудничестве подписали глава регионального дорожного комитета Денис Седов и генеральный директор института Алексей Вятченко в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ленинградская область внедряет интеллектуальные транспортные системы и тестирование современных материалов для ремонта и строительства региональных трасс.

Научной базой для инноваций станут исследования старейшего дорожного института России — федерального автономного учреждения "Российский дорожный научно-исследовательский институт" (ФАУ "РОСДОРНИИ"). Соглашение о сотрудничестве подписали глава регионального дорожного комитета Денис Седов и генеральный директор института Алексей Вятченко в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Документ, в частности, предусматривает проведение диагностики технического состояния региональных трасс и совместный поиск решений, которые позволят разработать контракты жизненного цикла для проведения дорожных работ.

Летом на базе РОСДОРНИИ был открыт Общеотраслевой центр компетенций по новым материалам и технологиям для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. В течение 5 лет центр будет контролировать работу по масштабному реформированию отрасли, нацеленную на достижение основных показателей нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Источник: пресс-служба ЛО