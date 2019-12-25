Ленобласть вложит почти 588 млн руб в ремонт 4-х автодорог Всеволожского района

Работы рассчитаны до начала августа 2022 года.

Ленинградская область намерена провести ремонт четырех автодорог регионального значения Всеволожского района. Соответствующая закупка размещена комитетом государственного заказа 47-го региона.

На все работы выделено почти 588 миллионов рублей из областного бюджета, а срок их проведения: с момента подписания контракта до 5 августа 2022 года.

Согласно документации к закупке, речь идет о выборочных работах на участках следующих трассах: Осиновая Роща - Магистральная км 11+380 - км 24+000, подъезд к ст. Ламбери км 3+485 - км 13+096, км 13+203 - км 14+612, Грузино - Керро км 0+000 - км7+496 и Санкт-Петербург - Запорожское - Приозерск км 23+334 - км 35+000.

Дорожниками предстоит заниматься покрытием трасс, заменить барьерное ограждение, установить дорожные знаки.

Заявки для участия в электронном аукционе организаторы закупки принимают до 13 августа.

Как сообщало ранее Piter.tv, на содержание "Скандинавии" и "Магистральной" выделено почти 180 млн руб.

Фото: Пресс-служба дорожного комитета Ленинградской области