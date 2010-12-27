Ленобласть презентовала паспорт туриста, следующего по маршруту "Серебряное ожерелье России"

Паспорт туриста представляет собой сувенирный персонализированный буклет, который объединяет 11 регионов-участников проекта "Серебряное ожерелье России".

Ленинградская область презентовала паспорт туриста, следующего по маршруту "Серебряное ожерелье России".

На международном туристском форуме Saint Petersburg Travel Hub "Санкт-Петербург Трэвел Хаб", который проходит одновременно с основной программой 23 Сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО), комитет Ленинградской области по туризму презентовал паспорт туриста, следующего по туристическому маршруту "Серебряное ожерелье России".

Паспорт туриста представляет собой сувенирный персонализированный буклет, который объединяет 11 регионов-участников проекта "Серебряное ожерелье России". В паспорте туриста размещена и информация о достопримечательностях в каждом регионе, входящих в туристический маршрут, а также указаны контакты информационно-туристских центров.

По желанию владелец такого паспорта может вписать свои данные, вклеить фотографию и поставить отметки в туристско-информационном центре при посещении региона – участника маршрута. Получить паспорт можно в туристско-информационном центре Ленинградской области, а также на крупных туристских выставках.

Источник: пресс-служба ЛО