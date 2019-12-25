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Ленобласть обновила подъезд к Выборгу
Сегодня, 13:52
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Ленобласть обновила подъезд к Выборгу

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Протяженность построенной линии составляет около 3 километров.

Выполнен последний этап комплексного ремонта одного из основных въездов в Выборг: после обновления покрытия и обустройства тротуаров на дороге со стороны федеральной трассы "Скандинавия" включено новое искусственное освещение. Протяженность построенной линии составляет около 3 километров. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Летом здесь в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" было полностью отремонтировано покрытие, укреплены обочины, сделаны новые остановки и нанесена разметка. 

В целом же по Выборгскому району по дорожному нацпроекту было отремонтировано около 20 километров региональных магистралей. Помимо подъезда к Выборгу, это участок Приморского шоссе от Попово до въезда в Выборг через Соколинское и отрезок трассы Рябово — Поляны от поселка Зеленый Холм до поворота на Поляны. 

Завершение работ на остальных участках трассы до обхода Выборга запланировано в 2024 году.

Фото: пресс-служба региональной администрации

Теги: выборг, дорога
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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