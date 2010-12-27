Ленобласть наращивает производство удобрений

Проект предполагает создание новых мощностей по производству минеральных удобрений (включающих фосфор и азот) в количестве 840 тыс. тонн в год, вложение инвестиций на сумму не менее 23,6 млрд рублей.

"ФосАгро" предложит волховчанам новые рабочие места и достойный уровень заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба региона.

На Петербургском международном экономическом форуме соглашение о строительстве новых мощностей по производству минеральных удобрений подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев.

"Расширение производственных мощностей предприятия вновь позволит Волхову обрести статус крупного индустриального центра Ленинградской области. Администрация Ленинградской области также приветствует внедрение экологичных технологий на производстве и последовательный рост заработной платы работников завода", – отметил Александр Дрозденко.

Проект предполагает создание новых мощностей по производству минеральных удобрений (включающих фосфор и азот) в количестве 840 тыс. тонн в год, вложение инвестиций на сумму не менее 23,6 млрд рублей. Запуск новых производственных мощностей планируется до конца 2023 года. Проектом будет создано не менее 200 рабочих мест.

Компания приняла на себя обязательство реализовать проект в полном соответствии с российскими и европейскими нормами природоохранного законодательства. Кроме того, строительство нового производства предусматривает финансирование мероприятий по природоохранной деятельности в размере около 210 млн рублей, по промышленной безопасности и охране труда – около 150 млн рублей. Новая промплощадка обеспечит поступление порядка 360 млн рублей налоговых платежей в консолидированный бюджет Ленинградской области.