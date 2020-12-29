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Ленобласть и Невский оператор по обращению с отходами пообещали закрыть МПБО-2 в Янино

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Завод расположен в Янино.

Ленобласть намерена добиться полного прекращения деятельности МПБО-2, который расположен в Янино Всеволожского района. Проблема обсуждалась 20 января на заседании губернатора Александра Дрозденко с руководством АО "Невский экологический оператор", передала пресс-служба правительства региона. 

МПБО-2 — завод по механизированной переработке твердых бытовых отходов. Накануне Ленобласть и Петербург зарегистрировали АО "Невский экологический оператор", которое разработает и реализует единую для двух субъектов концепцию обращения с отходами.

Прошлой осенью на территории МПБО произошел пожар. Общая площадь возгорания составила 1200 кв. метров. 

Видео: пресс-служба правительства ЛО

Теги: завод мпбо 2, свалка, экология, янино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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