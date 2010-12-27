Ленобласть добилась прорыва в обеспечении школами и детсадами Всеволожского района

Также в ближайшее время планируется открытие детского сада на 240 мест в Сертолово.

Ленинградская область добилась прорыва в обеспечении школами и детсадами Всеволожского района

Всего до конца года во Всеволожском районе будет введено 15 детских садов и 3 школы. Так, уже 1 сентября откроются новый детский сад на 210 мест в пос. Бугры и два дошкольных отделения по 100 мест каждое в городе Мурино. Еще один детский сад на 190 мест в Буграх сейчас достраивается и примет малышей в ноябре-декабре.

По программе "Соцобъекты в обмен на налоги" в сентябре также планируется открытие детсада во Всеволожске на ул. Доктора Сотникова, 35, в октябре – открытие детсадов в Мурино на Бульваре Менделеева, д. 11, к. 4, в Новом Девяткино и в Кудрово.



Также в ближайшее время планируется открытие детского сада на 240 мест в Сертолово.



В ноябре будут открыты: детский сад на 220 мест во Всеволожске (пр. Торговый, д. 144), три встроенно-пристроенных детских сада в Мурино, в декабре 2019 года строители планируют сдать новые школы в Буграх, Мурино.



"Долгое время в районах новостроек темпы ввода жилья опережали ввод соцобъектов, но в этом году нам удалось эту ситуацию переломить. Мы добились настоящего прорыва в строительстве школ и детских садов во Всеволожском районе. При этом не забыты и наши дальние территории: 1 сентября открываем новую школу в Вознесенье, Подпорожского района", – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.