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Ленобласть благоустраивает Старую и Новую Ладогу
Сегодня, 16:32
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Ленобласть благоустраивает Старую и Новую Ладогу

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Всего в этом году на Ленинградской земле благоустроено более 70 общественных пространств.

В Ленинградской области завершаются открытия общественных пространств, благоустроенных по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Всего в этом году на Ленинградской земле благоустроено более 70 общественных пространств. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

В Старой Ладоге благоустроено пространство у информационно-досугового центра. Здесь установлены скамейки, урны, вазоны, высажены туи и более тысячи цветов, установлено газонное ограждение, заменен бортовой камень. Доминантой стал мостик, светящийся разными цветами — его назвали "Стеклянная радуга". 

В Новой Ладоге 11 ноября открылся проспект Карла Маркса. Здесь выполнено мощение тротуаров с отбивкой гранитной колотой брусчаткой, отсылающей к историческому прошлому города. Высажены деревья вдоль тротуаров, смонтировано современное освещение,  обустроена парковка и сквер возле музыкальной школы. 

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Теги: новая ладога, старая ладога
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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