Ленобласть благоустраивает Старую и Новую Ладогу

Всего в этом году на Ленинградской земле благоустроено более 70 общественных пространств.

В Ленинградской области завершаются открытия общественных пространств, благоустроенных по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Всего в этом году на Ленинградской земле благоустроено более 70 общественных пространств. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

В Старой Ладоге благоустроено пространство у информационно-досугового центра. Здесь установлены скамейки, урны, вазоны, высажены туи и более тысячи цветов, установлено газонное ограждение, заменен бортовой камень. Доминантой стал мостик, светящийся разными цветами — его назвали "Стеклянная радуга".

В Новой Ладоге 11 ноября открылся проспект Карла Маркса. Здесь выполнено мощение тротуаров с отбивкой гранитной колотой брусчаткой, отсылающей к историческому прошлому города. Высажены деревья вдоль тротуаров, смонтировано современное освещение, обустроена парковка и сквер возле музыкальной школы.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти