Ленинградский зоопарк поздравил с Днем защиты животных и показал своих обитателей

В воскресенье, 4 октября, в мире отмечается День защиты животных. На официальной странице Ленинградского зоопарка в соцсети показали фотографии обитателей.
Администрация зоопарка поздравила всех с праздником и призвала петербуржцев помнить, что природе нужна наша забота.
Забавные, величественные, озорные, грозные, но такие беззащитные. 4 октября во всем мире празднуется День защиты животных
подписали работники зоопарка.
Мир живой природы нуждается в нашей заботе и внимании, давайте будем вместе оберегать его представителей
написали в соцсети.
Ранее мы писали, что в петербургском заказнике выпустили на волю вылеченного орлана по имени Рустик.
Фото: vk.com/spbzoopark
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