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Ленинградский зоопарк поздравил с Днем защиты животных и показал своих обитателей
Сегодня, 21:56
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smirenny

Ленинградский зоопарк поздравил с Днем защиты животных и показал своих обитателей

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"Забавные, величественные, озорные, грозные, но такие беззащитные" – отметили в зоопарке.

В воскресенье, 4 октября, в мире отмечается День защиты животных. На официальной странице Ленинградского зоопарка в соцсети показали фотографии обитателей. 

Администрация зоопарка поздравила всех с праздником и призвала петербуржцев помнить, что природе нужна наша забота.

 

Забавные, величественные, озорные, грозные, но такие беззащитные. 4 октября во всем мире празднуется День защиты животных

подписали работники зоопарка.

Мир живой природы нуждается в нашей заботе и внимании, давайте будем вместе оберегать его представителей

написали в соцсети.

Ранее мы писали, что в петербургском заказнике выпустили на волю вылеченного орлана по имени Рустик.

Фото: vk.com/spbzoopark

Теги: день защиты животных
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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