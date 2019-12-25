Ленинградский зоопарк поздравил с Днем защиты животных и показал своих обитателей

"Забавные, величественные, озорные, грозные, но такие беззащитные" – отметили в зоопарке.

В воскресенье, 4 октября, в мире отмечается День защиты животных. На официальной странице Ленинградского зоопарка в соцсети показали фотографии обитателей.

Администрация зоопарка поздравила всех с праздником и призвала петербуржцев помнить, что природе нужна наша забота.

Забавные, величественные, озорные, грозные, но такие беззащитные. 4 октября во всем мире празднуется День защиты животных подписали работники зоопарка.

Мир живой природы нуждается в нашей заботе и внимании, давайте будем вместе оберегать его представителей написали в соцсети.

Ранее мы писали, что в петербургском заказнике выпустили на волю вылеченного орлана по имени Рустик.

Фото: vk.com/spbzoopark