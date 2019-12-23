Ленинградский зоопарк отпразднует Всемирный день защиты животных

На территории зоопарка можно будет узнать о том, как помочь белым медведям и амурским тиграм, поддержать экосистему и что делают зоологи, чтобы остановить исчезновение животных.

В Ленинградском зоопарке воскресенье посвятят редким и исчезающим видам животных. Так зверинец отметит день защиты животных, который прошел 4 октября. Об этом пишет "Петербургский дневник".

На территории зоопарка можно будет узнать о том, как помочь белым медведям и амурским тиграм, поддержать экосистему и что делают зоологи, чтобы остановить исчезновение животных. Принять участие в мероприятии можно бесплатно. Необходим только входной билет.

12:00-14:00 – творческий мастер-класс "Редкие и прекрасные" (павильон "Экзотариум", 1-й этаж);

12:00-16:00 – познавательная площадка "Грозные, но беззащитные" (павильон "Экзотариум", 1-й этаж);

12:00-16:00 – индивидуальная маршрутная игра-квест "Беда замедленного действия" (павильон "Экзотариум", 1-й этаж);

14:00 – экскурсия "По страницам Красной книги" (сбор группы у карты на центральной площади зоопарка).

Фото: Вконтакте / Ленинградский зоопарк

