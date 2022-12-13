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Ленинградские спортсменки выиграли первенство СЗФО по художественной гимнастике
Сегодня, 16:07
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ленинградские спортсменки выиграли первенство СЗФО по художественной гимнастике

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Теперь спортсменки представят Ленинградскую область на первенстве России.

Ленинградские спортсменки выиграли первенство Северо-Западного федерального округа по художественной гимнастике, завоевав золото в многоборье и серебро – в групповом упражнении. Об этом рассказали в администрации Ленобласти.

В сборную команду Ленинградской области вошли спортсменки из Выборга, Кингисеппа, Кировска и Гатчины. Соревнования проходили в городе Великие Луки Псковской области.

В программе первого разряда областная гимнастка Ксения Савинова завоевала золото, Анастасия Павлюченко стала бронзовым призёром, еще одну бронзу региону принесла Полина Чистякова в программе на кандидата в мастера спорта.

Теперь спортсменки представят Ленинградскую область на первенстве России.

Фото: администрация Ленобласти 

Теги: гимнастика
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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