Ленинградские фермеры представят продукцию на Красной площади

Первая фермерская ярмарка на главной площади столицы пройдет в рамках российской агропромышленной выставки «Золотая осень» с 4 по 13 октября.

12 сельхозпредприятий Ленинградской области представят свою продукцию на фестивале "Золотая осень" на Красной площади в Москве.

Первая фермерская ярмарка на главной площади столицы пройдет в рамках российской агропромышленной выставки "Золотая осень" с 4 по 13 октября.

Производителям из Ленинградской области предоставлено три торговых павильона, в них, в частности, можно будет приобрести молочную продукцию комбинатов "Лосево" и "Галактика", рыбную – компании "Петротрал – 2", мясные и молочные продукты фермерского хозяйства "Муслим – 1", мясные, молочные и рыбные деликатесы, корюшку, форель сыры, варенья и соленья, соки от целого ряда других ведущих производителей пищевой продукции региона.

Участие в выставке ленинградским производителям субсидируется из бюджетов разных уровней.

Время работы торговых площадок – в будние дни с 11.00 до 21.00, в выходные с 10.00 до 22.00.

Источник: пресс-служба ЛО