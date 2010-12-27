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Ленинградские фермеры представят продукцию на Красной площади
Сегодня, 18:17
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KaterinaKono13

Ленинградские фермеры представят продукцию на Красной площади

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Первая фермерская ярмарка  на главной площади столицы пройдет в рамках российской агропромышленной выставки «Золотая осень» с 4 по  13 октября.

12 сельхозпредприятий Ленинградской области представят свою продукцию на фестивале "Золотая осень" на Красной площади в Москве.

Первая фермерская ярмарка  на главной площади столицы пройдет в рамках российской агропромышленной выставки "Золотая осень" с 4 по  13 октября.

Производителям из Ленинградской области предоставлено три торговых павильона, в них, в частности, можно будет приобрести молочную продукцию  комбинатов "Лосево" и "Галактика", рыбную – компании "Петротрал – 2", мясные и молочные продукты фермерского хозяйства "Муслим – 1", мясные, молочные и рыбные деликатесы, корюшку, форель сыры,  варенья и соленья, соки от целого ряда других ведущих производителей пищевой продукции региона.

Участие в выставке ленинградским производителям субсидируется из бюджетов разных уровней.

Время работы торговых площадок – в  будние дни с 11.00 до 21.00, в выходные с 10.00 до 22.00.

Источник: пресс-служба ЛО

Теги: новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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