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Ленинградские НКО получили федеральный грант на огород
Сегодня, 13:44
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Ленинградские НКО получили федеральный грант на огород

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Это совместная работа Гатчинского реабилитационного центра для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья "Дарина"  и гатчинской "Школы третьего возраста".

Победителем третьего этапа федерального конкурса "Добрый огород", который проводит Общественная палата РФ, стал проект "Наш веселый огород" из Гатчины. Об этом сообщила администрация Ленинградской области.

Это совместная работа Гатчинского реабилитационного центра для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья "Дарина"  и гатчинской "Школы третьего возраста". С 2020 года  дети и пенсионеры высаживают овощи, цветы, кустарники.

Общественная палата РФ поблагодарила администрацию Ленинградской области за реализацию социального проекта "Добрый огород". Ленобласть  – среди лидеров  всех трех этапов конкурса грантов, всего победителями признаны 5 проектов из 47 региона.

Прием заявок продлен до 1 мая 2023 года, подобности –  на сайте конкурса.

Фото: администрация Ленинградской области

Теги: грант, нко, огород
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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