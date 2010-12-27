Ленинградская область признана лидером по платежам за лес

Ленинградская область на протяжении многих является лидером по поступлению платежей за использование лесов в Северо-Западном федеральном округе.

На 158 млн рублей увеличились поступления в бюджет Ленинградской по арендным платежам за использование лесов по итогам первого полугодия 2019 года. Недоимка уменьшилась на 19%.

Ленинградская область на протяжении многих является лидером по поступлению платежей за использование лесов в Северо-Западном федеральном округе. Достигнутые показатели по доходам – в числе лучших по Российской Федерации, несмотря на относительно небольшую площадь лесов. Годовая сумма поступлений составляет 2,5 млрд руб., в том числе в федеральный бюджет – 2,2 млрд руб., областной бюджет – 300 млн руб.

Существенного сокращения долга текущего года удалось достичь за счет повышения контроля над платежами арендаторов, мерам по расторжению договоров с неэффективными арендаторами, усилению работы со службой судебных приставов по принудительному взысканию и с налоговой службой — по участию в процедурах банкротства.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО