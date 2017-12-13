В Ленобласти построят филармонию

В Ленинградской области планируют возвести здание областной филармонии.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поддержал предложение комитета по культуре построить во Всеволожском районе здание областной филармонии. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Уровень жизни в области растет, и жители региона хотят посещать концерты мастеров высокого уровня. У Ленинградской области уже есть свой симфонический оркестр, коллектив народных музыкантов, множество замечательных творческих коллективов, и областная филармония может стать площадкой как для их выступлений, так и для приглашения российских и зарубежных артистов. Кроме того, филармония станет стимулом к появлению новых молодых талантов. Александр Дрозденко

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский заявил, что районные власти согласны с предложением комитета по культуре, а также готовы выделить для строительства земельный участок рядом с усадьбой "Приютино".