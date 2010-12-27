Ленинградская область начинает отопительный сезон

Отопительный сезон официально стартовал в Выборгском и Лодейнопольском районах.

Больницы, школы, детские сады и поликлиники региона подключены к теплу. В районах Ленинградской области приступают к протапливанию жилого фонда.

Отопительный сезон официально стартовал в Выборгском и Лодейнопольском районах. Муниципалитеты Сланцевского района сообщили о запуске котельных по постоянной схеме с 23 сентября, в Сосновом Бору – с 25 сентября, муниципалитеты Приозерского района начнут отопительный сезон до 27 сентября.

О постепенном подключении к отоплению жилых домов сообщают также администрации Тихвинского, Сланцевского и Всеволожского районов.

Позже остальных – с 21 сентября, протапливание социальных учреждений стартует в Бокситогорском районе.

Источник: пресс-служба ЛО