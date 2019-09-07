Лена Катина объявила о воссоединении "Тату"

Официальный трибьют группы запланирован на весну 2022 года.

Певица Лена Катина объявила о воссоединении группы "Тату". Такое заявление она сделала на своей странице в Instagram.

По словам Катиной, официальный трибьют "Тату" запланирован на весну 2022 года. Участие в нем примут обе солистки группы.

Вскоре на пост о возвращении "Тату" отреагировал автор музыки и песен Сергей Галонян. Он заявил, что не давал на это разрешение и не собирается.

Помимо новости о воссоединении группы Лена Катина анонсировала выход сериала о "Тату" на крупной стриминговой платформе. Пока о проекте ничего не известно кроме того, что Катина и Волкова исполнили в нем главные роли.

Ранее мы писали, что в 2022 году с концертами в Россию приедет итальянская рок-группа Maneskin.

Видео: Instagram / lenakatina