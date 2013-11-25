СМИ: экс-солистка t.A.T.u развелась с мужем

Катина и Кузманович поженились в 2013 году, молодожены праздновали свадьбу в Словении и в России.

СМИ стало известно, что вывшая солистка известной российской группы t.A.T.u Лена Катина развелась со своим мужем, словенским музыкантом Сашо Кузмановичем.

По данным "Пятого канала", заседание проходило в Кунцевском районном суде Москвы. На заседании были представители музыкантов. У пары есть четырехлетний сын, которой, предположительно, остается с 34-летней мамой.

Катина и Кузманович поженились в 2013 году, молодожены праздновали свадьбу в Словении и в России.

Ранее свадебные фотографы рассказали о признаках скорого развода.

Видео: YouTube/ Lena Katina