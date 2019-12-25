Легенда о массовом завозе кошек в постблокадный Ленинград не подтвердилась

Ученые выяснили, что историю придумали в помощь жителям города, жаждущим вернуться к нормальной жизни.

Историки СПбГУ изучили дневники жителей блокадного Ленинграда и собрали некоторые воспоминания о судьбе домашних животных в те непростые годы. Как рассказали в пресс-службе вуза, исследование проводили профессора Владимир Пянкевич и Олег Пленков, а также ученая Татьяна Сохор.

Исследователи отмечают, что жители Ленинграда в письмах часто не говорили прямым текстом о съеденных из-за голода питомцах. Это объясняется тем, что люди с "большой земли" не должны были знать об ужасных условиях, приводящих к подобных поступкам. Птицы, кошки и собаки начали исчезать с улиц осенью 1941 года, в пору острой нехватки продуктов. В это время одни люди спокойно ели бывших питомцев, сравнивая их с коровами и курицами, другие преодолевали неприятие ради выживания. На уличных животных охотились, любимцев просили у знакомых, чтобы прокормить детей.

Профессора выяснили, что цены на домашних животных на черных рынках были огромными, как и на все съедобное. Кошка к концу декабря 1941 года стоила 250 рублей, а собака – 300 рублей. Отношение к питомцам у ленинградцев после прорыва блокады наладилось не сразу: некоторые продолжали автоматически охотиться за живыми кошками. В июле 1943 года в город начали возвращаться голуби, жители мечтали снова увидеть дворовых животных, живущих своей жизнью. Ученые опровергли легенду о массовом завозе кошек с востока страны: тогда говорили, что в Ленинград привезли вагон хвостатых, призванных бороться с крысами. Пянкевич подчеркнул, что легенда родилась в качестве помощи блокадникам, чтобы дождаться возвращения к обычной жизни и взаимоотношению с животными.

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