Легендарное аниме "Унесенные призраками" покажут в кино

С 20 июля в кино вновь покажут ставшую знаменитой картину Хаяо Миядзаки "Унесенные призраками". Кинокомпания Пионер выпустит отреставрированный шедевр японской анимации студии Ghibli в честь 20-летия со дня премьеры аниме.
Напомним сюжет: девочка Тихиро с родителями переезжает в новый дом. Заблудившись, они оказываются в странном городе, где их ждет великолепный пир. Родители, жадно съедая еду, превращаются в свиней, таким образом став пленниками злой колдуньи Юбабы. Тихиро оказывается одна среди волшебных существ и загадочных видений и должна придумать, как вернуть своих родителей в прежний вид о избавить от чар старухи.
Возрастное ограничение: 12+.
Фото и видео: предоставлено организаторами
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