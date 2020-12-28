Легендарное аниме "Унесенные призраками" покажут в кино

Популярную картину покажут в кино в честь ее 20-летия.

С 20 июля в кино вновь покажут ставшую знаменитой картину Хаяо Миядзаки "Унесенные призраками". Кинокомпания Пионер выпустит отреставрированный шедевр японской анимации студии Ghibli в честь 20-летия со дня премьеры аниме.

Напомним сюжет: девочка Тихиро с родителями переезжает в новый дом. Заблудившись, они оказываются в странном городе, где их ждет великолепный пир. Родители, жадно съедая еду, превращаются в свиней, таким образом став пленниками злой колдуньи Юбабы. Тихиро оказывается одна среди волшебных существ и загадочных видений и должна придумать, как вернуть своих родителей в прежний вид о избавить от чар старухи.

Возрастное ограничение: 12+.

Фото и видео: предоставлено организаторами