Легендарный синий Nissan Skyline GT-R из "Форсажа" продали за 1,37 млн долларов

Прошлый ценовой рекорд для Skyline GT-R принадлежал Nismo 400R.

С молотка ушел синий Nissan Skyline GT-R (R34) 2000 года выпуска. На аукционе Bonhams автомобиль продали за 1,37 млн долларов или около 106 млн рублей. Об этом сообщили на портале "110 km.ru".

Автомобиль имеет сложную историю. Его ввезли в США без двигателя. Под капот машины установили 2,6-литровый двигатель RB26 мощностью 276 л.с. После съемок "Форсажа" транспортное средство конфисковали. Чуть позже Nissan Skyline GT-R (R34) купили в Нидерландах. На учет в Евросоюзе машину так и не поставили.

Прошлый ценовой рекорд для Skyline GT-R принадлежал Nismo 400R, побил Nismo 400R. Автомобиль продали за 1,1 млн долларов.

Фото: Bonhams