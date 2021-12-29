Лефортовский суд на выездном заседании в ИК-2 в Покрове начал рассмотрение дела Навального

Прокуратура выскажет обвинение, фигурант дела даст комментарии.

Лефортовский суд на выездном заседании в Исправительной колонии под номером два в Покрове Владимирской области начал рассмотрение дела российского оппозиционера Алексея Навального. В пресс-службе Мосгорсуда уточнили, что инстанция будет рассматривать дело по существу, минуя предварительные слушания. На заседании суд огласит обвинительное заключение, а фигурант расследования выскажет свое мнение и позицию относительно слов прокурора.

Защита назвала такое решение судебной инстанции беспрецедентным. Адвокат Ольга Михайлова уточнила, что в ее профессиональной практике она никогда не сталкивалась с подобным проведением слушаний. В рамках нового эпизода лидера оппозиции Навального подозревают по двум статьям - за мошенничество, а также за неуважение к суду, которое произошло во время процесса о клевете против ветерана ВОВ. Расследования ведутся уже больше года. Следствие считает, что Алексей Навальный украл около 450 млн рублей, которые были выделены для ФБК (Фонду борьбы с коррупцией (организация, признанная Минюстом РФ экстремисткой и иноагентом, запрещена на территории РФ).

Напомним, что Алексей Навальный является уже дважды условно осужденным. Он был объявлен в розыск за многократные нарушения условий по отбыванию наказания по уголовному делу "Ив Роше". Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту "Шереметьево", когда мужчина вернулся из Берлина, где находился на лечении.

Фото и видео: Telegram / SHOT

