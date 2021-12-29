Лефортовский суд рассмотрит новое уголовное дело против Алексея Навального

Лефортовский суд Москвы 15 февраля начнет рассматривать новое дело в отношении основателя ФБК* Алексея Навального по факту мошенничества и неуважения к суду. Об этом сообщили ТАС в пресс-службе суда.
Отмечается, что заседание будет выездным. Оно состоится в исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области, где оппозиционер находится в настоящее время.
Суд назначил рассмотрение дела Навального, обвиняемого по четырем эпизодам мошенничества в особо крупном размере и двум эпизодам, связанным с неуважением к суду, на 10:00 15 февраля.
из сообщения суда
Новое уголовное дело в отношении Навального поступило в суд 3 февраля.
Напомним, дела о мошенничестве против оппозиционера были возбуждены больше года назад. Следствие утверждает, что Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, которые были пожертвованы ФБК*. Также его обвиняют в неуважительном отношении к судье, который рассматривал дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
В феврале 2021 года Мосгорсуд признал законным решение об отмене условного осуждения Навальному по делу "Ив Роше" и назначении ему наказания в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.
Ранее в Амурской области два активиста АУЕ** стали фигурантами уголовного дела.
Фото: Instagram / navalny
ФБК* - НКО признано экстремистским и ликвидировано на территории России
АУЕ** - движение признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории России
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