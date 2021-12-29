В Амурской области два активиста АУЕ* стали фигурантами уголовного дела

По материалам Генпрокуратуры, ФСБ, СК РФ возбуждено уголовное дело.

В Амурской области следователи возбудили уголовное дело по статье "Организация экстремистского сообщества" в отношении двух местных жителей 29 и 39 лет отроду. В настоящее время подозреваемые находятся в исправительных учреждениях Приамурья за ранее совершенные преступления. В СК РФ по региону считают, что мужчины также являются сторонниками движения АУЕ (АУЕ* - по решению Верховного суда России признан экстремистским движением. Деятельность АУЕ запрещена на территории РФ). Мужчины занимаются пропагандой криминальной идеологии и вербуют в свои ряды новых участников. Они также собираются денежные средства для тюремного общака, чтобы помогать материально лицам, находящимся в местах лишения свободы.

В рамках оперативных мероприятий сотрудниками ФСБ и СК РФ по региону проведены обыски в камерах исправительных учреждений. Силовиками изъята "межкамерная переписка" и документы с указанием банковских счетов, а также гаджеты, сим-карты, карты памяти, наркотические вещества и другие запрещенные для заключенных предметы. Расследование дела продолжается.

Лукашенко заявил о подготовке нового покушения на себя.

Фото и видео: Telegram / Опер слил

