Лукашенко заявил о подготовке нового покушения на себя

По словам президента, его пытаются убить "прямо сейчас".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву о том, что на него готовится покушение. Полное интервью опубликовано на Youtube-канале "Соловьев Live".

Отвечая на соответствующий вопрос Соловьева, Лукашенко добавил, что его пытаются убить и сейчас. На вопрос о том, покушаются ли злоумышленники на жизнь детей белорусского лидера, тот сказал: "Это запредельно. Это не красная линия, это уже что-то большее".

И сейчас пытаются [меня убить]. Даже ты сейчас сидишь рядом со мной и не знаешь этого, через месяц скажу. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, в апреле прошлого года Лукашенко сообщил о задержании группы лиц, которые намеревались убить его, а также похитить его детей. Глава государства уточнил, что к этому причастны в том числе иностранные спецслужбы. Позже ФСБ России опубликовала видео задержания и переговоров подозреваемых в покушении на Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил о финансировании из России белорусской оппозиции.

Видео: Youtube / Соловьев Live