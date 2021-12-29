Лукашенко заявил о финансировании из России белорусской оппозиции

Белорусскую оппозицию спонсировали российские бизнесмены. Об этом в интервью журналисту Владимиру Соловьеву заявил президент республики Александр Лукашенко. Полное интервью опубликовано на Youtube-канале "Соловьев Live".
Глава государства отметил, что в перечне лиц присутствуют предприниматели, которые регулярно бывают на приемах в Кремле.
Вот вернется из Пекина брат старший [президент РФ Владимир Путин], я подготовил информацию, вот прямо документ, который на меня пришел, я его в конверт, с моей резолюцией. Я отправлю ему, пусть почитает.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что Путин обещал ему присвоить звание полковника. Он заверил, что в ответ российскому коллеге присвоят звание генерала ВС Белоруссии.
Видео: Youtube / Соловьев Live
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