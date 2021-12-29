Лукашенко заявил, что Путин обещал ему присвоить звание полковника

Президент России Владимир Путин пообещал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко звание полковника, однако обещание до сих пор не выполнено. Об этом в интервью журналисту Владимиру Соловьеву рассказал сам лидер РБ.
В ходе разговора телеведущий поинтересовался, какое у Лукашенко воинское звание и "что на погонах". Президент ответил, что там размещен герб, а сам он носит звание подполковника.
Я подполковник по званию, я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин полковник, обещал мне полковника присвоить – до сих пор не присвоил.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Он уточнил, речь шла о звании полковника армии РФ, а присвоение такого звания белорусскому президенту стало бы его проблемой, а не Москвы. Лукашенко заверил, что в ответ российскому коллеге присвоят звание генерала ВС Белоруссии.
Ранее Лукашенко назвал президента Украины Владимира Зеленского "безголовым".
Видео: БелТА
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