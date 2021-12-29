Лукашенко заявил, что Путин обещал ему присвоить звание полковника

В ответ российскому коллеге присвоят звание генерала ВС Белоруссии, отметил глава РБ.

Президент России Владимир Путин пообещал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко звание полковника, однако обещание до сих пор не выполнено. Об этом в интервью журналисту Владимиру Соловьеву рассказал сам лидер РБ.

В ходе разговора телеведущий поинтересовался, какое у Лукашенко воинское звание и "что на погонах". Президент ответил, что там размещен герб, а сам он носит звание подполковника.

Я подполковник по званию, я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин полковник, обещал мне полковника присвоить – до сих пор не присвоил. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он уточнил, речь шла о звании полковника армии РФ, а присвоение такого звания белорусскому президенту стало бы его проблемой, а не Москвы. Лукашенко заверил, что в ответ российскому коллеге присвоят звание генерала ВС Белоруссии.

Ранее Лукашенко назвал президента Украины Владимира Зеленского "безголовым".

Видео: БелТА