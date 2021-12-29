  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:31
175
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лукашенко назвал Зеленского "безголовым"

0 0

По словам президента, он разочаровался в Зеленском, пояснив, что он человек "аморфный", "без стержня". 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью с российским журналистом Владимиров Соловьевым назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "безголовым". Таким образом глава государства выразил мнение о том, что Киев не сам принимает решения, а его к ним только "подталкивают".

По словам Лукашенко, он разочаровался в Зеленском, пояснив, что он человек "аморфный", "без стержня". 

Даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести <…> Они уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападём и прочее.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Белорусский лидер отметил, в настоящее время существует опасность в том, что Украина предпримет очень серьезные акции в направлении востока страны.

Ранее Лукашенко заявил, что Украина может войти в Союзное государство через 15 лет.

Видео: Telegram / СОЛОВЬЁВ

Теги: александр лукашенко, владимир зеленский
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии