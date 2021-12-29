Лукашенко назвал Зеленского "безголовым"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью с российским журналистом Владимиров Соловьевым назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "безголовым". Таким образом глава государства выразил мнение о том, что Киев не сам принимает решения, а его к ним только "подталкивают".
По словам Лукашенко, он разочаровался в Зеленском, пояснив, что он человек "аморфный", "без стержня".
Даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести <…> Они уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападём и прочее.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Белорусский лидер отметил, в настоящее время существует опасность в том, что Украина предпримет очень серьезные акции в направлении востока страны.
Ранее Лукашенко заявил, что Украина может войти в Союзное государство через 15 лет.
Видео: Telegram / СОЛОВЬЁВ
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