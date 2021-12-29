Новое уголовное дело в отношении Алексея Навального поступило в суд

Дата начала его рассмотрения пока не назначена.

В отношении основателя ФБК* Алексея Навального в Лефортовский суд Москвы поступило новое уголовное дело. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на представителя суда.

По словам собеседника агентства, российского оппозиционера обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду. Новое уголовное дело уже зарегистрировано, однако дата начала его рассмотрения пока не назначена.

Напомним, дела о мошенничестве были возбуждены больше года назад. Следствие утверждает, что Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, которые были пожертвованы "Фонду борьбы с коррупцией"*. Также его обвиняют в неуважительном отношении к судье, который рассматривал дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Ранее Алексея Навального и экс-юриста ФБК Любовь Соболь внесли в перечень террористов и экстремистов.

Фото: Instagram / navalny

ФБК* (Фонд борьбы с коррупцией*) - НКО признано экстремистским и ликвидировано на территории РФ.