Ледовый дворец примет матчи ЧМ-2023 по хоккею

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Петербурге с 5 по 21 мая.

Домашняя арена петербургского СКА примет матчи чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Решение было принято на совместном совещании представителей Федерации хоккея России, Международной федерации хоккея на льду (IIHF) и специалистов Комитета по физкультуре и спорта Смольного.

Комиссия установила, что Ледовый дворец соответствует всем требованиям, которые предъявляются к местам проведения турнира такого уровня. Единственным минусом является то, что на этой площадке нет тренировочного льда. Для этих целей хоккеисты смогут использовать лед в новом комплексе СКА "Хоккейный город".

Отметим, что Ледовый дворец станет второй ареной, которая примет матчи ЧМ-2023. Основной площадкой будет стадион, который планируют построить в городе на Неве к турниру. Он будет вмещать в себя 21,5 тысяч зрителей. Проект новой ледовой арены был представлен на совещании.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет в Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года. Сборная России примет в нем участие на правах страны-хозяйки.

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Фото: visit-petersburg.ru