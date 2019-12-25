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Лавров заявил о риске масштабного конфликта в Европе из-за втягивания Украины в НАТО
Сегодня, 9:51
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Лавров заявил о риске масштабного конфликта в Европе из-за втягивания Украины в НАТО

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Глава МИД РФ видит угрозу в действиях США по поддержке Киева.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о риске масштабного конфликта в Европе из-за втягивания Украины в состав Североатлантического военного альянса. Такое заявление чиновник сделал во время интервью для боснийско-герцеговинской газеты Oslobodjenje. Он оценил серьезность рисков из-за стремления Киева попасть в НАТО.

Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт подчеркнул, что сторонам сейчас необходимо снизить уровень конфронтации. По словам Лаврова, этот градус вызван чрезмерной "опекой" американцев киевского режима и своих протеже в этом государстве. В МИД РФ видят подогрев Украины в вопросе саботажа выполнения Минских соглашений по Донбассу.

Лавров: Россия не блокирует нормандский формат по Украине.

Фото: МИД России

 

Теги: донбасс, европа, минские соглашения, нато, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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