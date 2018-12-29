Особенно это касается идлибской зоны деэскалации.

Глава МИД Сергей Лавров заявил о необходимости довести до конца борьбу с терроризмом в Сирии. В особенности это касается идлибской зоны деэскалации. Об этом чиновник сообщил во время пресс-конференции.

Лавров отметил, что вопрос сирийского урегулирования продвигается медленнее, чем хотелось. В настоящее время основным центром терроризма в Сирии является Идлиб. В этом городе действуют боевики группировки "Джебхат ан-Нусра"*. По словам дипломата, террористы продолжают обстреливать российскую военную базу "Хмеймим".

Глава внешнеполитического ведомства рассказал, что борьба с терроризмом в Сирии станет главной темой обсуждения на встрече президентов России и Турции. Главы двух государств должны встретиться 23 января 2019 года.

*Организация, запрещенная в России

Ранее Лавров заявил, что Киев не готов к конструктивному обмену пленными с Донбассом.

Видео: прямая трансляция