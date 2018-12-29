Лавров: "Киев не готов к конструктивному обмену пленными с Донбассом"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос об обмене пленными между Донбассом и Украиной. По словам чиновника, Москва по-прежнему пытается действовать в соответствии с договоренностями "всех на всех", однако Киев не настроен к конструктивному диалогу.
Неоднократно выверялись списки, фамилии были согласованы, и Украина очередное свое обещание не выполнила. В контактной группе эти вопросы обсуждаются, но конструктивности со стороны представителей украинского правительства мы не видим.
Сергей Лавров
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