Первые три квартала 2020 года показали рост товарооборота между республикой и РФ составил 20%.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что товарооборот между РФ и Южной Осетией растет, несмотря на пандемию. Заявление он сделал во время переговоров с исполняющим обязанности министра иностранных дел Южной Осетии Дмитрием Медоевым.

По его словам, первые три квартала 2020 года показали рост товарооборота между республикой и РФ составил 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Министры двух стран подписали план межведомственных консультаций МИД на 2021-2022 годы. Медоев заявил, что это имеет большое значение.

Ранее в России начали регистрировать третью вакцину от COVID-19.

Видео: МИД России