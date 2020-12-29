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Лавров заявил, что товарооборот между РФ и Южной Осетией растет, несмотря на пандемию

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Первые три квартала 2020 года показали рост товарооборота между республикой и РФ составил 20%.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что товарооборот между РФ и Южной Осетией растет, несмотря на пандемию. Заявление он сделал во время переговоров с исполняющим обязанности министра иностранных дел Южной Осетии Дмитрием Медоевым.

По его словам, первые три квартала 2020 года показали рост товарооборота между республикой и РФ составил 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Министры двух стран подписали план межведомственных консультаций МИД на 2021-2022 годы. Медоев заявил, что это имеет большое значение.

Ранее в России начали регистрировать третью вакцину от COVID-19.

Видео: МИД России

Теги: лавров, мид рф, южная осетия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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