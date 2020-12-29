Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что товарооборот между РФ и Южной Осетией растет, несмотря на пандемию. Заявление он сделал во время переговоров с исполняющим обязанности министра иностранных дел Южной Осетии Дмитрием Медоевым.
По его словам, первые три квартала 2020 года показали рост товарооборота между республикой и РФ составил 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Министры двух стран подписали план межведомственных консультаций МИД на 2021-2022 годы. Медоев заявил, что это имеет большое значение.
Ранее в России начали регистрировать третью вакцину от COVID-19.
Видео: МИД России
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