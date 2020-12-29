В гражданский оборот третья зарегистрированная вакцина должна поступить в марте.

В России начали регистрировать третью вакцину от COVID-19. Речь идёт о препарате, разработанном центром имени Чумакова. Правительство РФ ожидает, что регистрация препарата завершится 18 февраля. Об этом пишет портал Sciencepop.

О вакцине известно, что её, также, как и предыдущие, вводят в два этапа с интервалом в 14 дней. Препарат следует хранить при температуре от двух до восьми градусов тепла.

В гражданский оборот третья зарегистрированная вакцина должна поступить в марте.

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Фото: Piter.tv