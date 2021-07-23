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Лавров заявил, что на Западе политтехнологи хотят расшатать ситуацию в России перед выборами

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По его словам, вокруг страны хотят сформировать "пояс нестабильности".

Глава МИД России Сергей Лавров на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы" заявил, что на Западе политтехнологи хотят расшатать перед выборами ситуацию в России.

Он подчеркнул, что Запад пытается вокруг России создать так называемый "пояс нестабильности". По его словам, делается это путем осваивания вокруг страны территорий экономическим и военным путем.

Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей и братские нам народы делать выбор - либо ты с Западом, либо ты с РФ, - сказал он.

Он подчеркнул, что Запад хочет окружить Россию санитарным кордоном и из этого извлечь еще какую-то выгоду, то есть оказывать влияние на развитие соседствующих с Россией стран.

Видео: Единая Россия

Теги: выборы в госдуму в россии, глава мид сергей лавров, политтехнологи на западе
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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