Напротив, считает глава МИД, в России протестующие нападают на полицейских, применяя слезоточивый газ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия полиции на акциях в РФ несопоставимы с жестокостями в США и ЕС. Об этом он говорил на пресс-конференции по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Он отметил, что Россия накануне визита Борреля передала европейской стороне кадры полицейского насилия по отношению к гражданам в США и Европе. В частности, по словам Лаврова, там было видео, на котором видно, как полицейская машина в США переезжает протестующих. Он подчеркнул, что во время протестов в РФ ничего подобного не было — напротив, считает глава МИД, в России протестующие нападают на полицейских, применяя слезоточивый газ.

В России полицейские во время последних демонстраций многократно были атакованы и не применяли никаких специальных средств. Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ

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Фото: VK.com / МИД РФ