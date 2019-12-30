Об этом чиновник рассказал иностранным журналистам из Индии.

Сергей Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара. Глава МИД России заявил, что Москва занимается дедолларизацией. Действия российских специалистов идут на фоне агрессивного поведения США. Об этом дипломат рассказал в интервью изданию The Times of India.

Американцы активно продолжают применять финансовые инструменты санкционного давления. Лавров считает, что политику Вашингтона можно считать непредсказуемой в плане экономики. Поэтому курс на расширение расчета в национальной валюте является объективной и закономерной реакцией. В США же злоупотребляют статусом доллара как мировой резервной валюты.

Ранее Piter.tv писал о том, что ливийскую государственность разбомбила НАТО.

Видео: YouTube/Ministry of Foreign Affairs of Russia, FRANCE 24 English