Лавров: ливийскую государственность разбомбила НАТО

Сейчас мир пытается разобраться в проблеме, которую устроил военный альянс.

Сергей Лавров заявил, что ливийскую государственность разбомбила НАТО. По мнению главы МИДа РФ, это произошло еще в 2011 году, с началом военного конфликта. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на вступление чиновника во время пресс-конференции с журналистами. До этого делегат от России встречался с коллегой Динешем Гунадеварденом со Шри-Ланки.

Последствия этой авантюры — преступной, противозаконной авантюры — мы пожинаем до сих пор напомнил Лавров о деятельности Америки

Дипломат добавил, что прежде всего страдает народ Ливии. Над созданной альянсом проблемой сейчас работает международная группа. В нее входят представители Франции, Германии, Алжира, Египта, ОАЭ, Турции, Катара.

Ранее Piter.tv писал о том, что Лавров прокомментировал рекомендации по полетам на Ближний Восток.

Видео: YouTube/Ministry of Foreign Affairs of Russia, FRANCE 24 English