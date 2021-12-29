Лавров: США не ответили на вопрос о нерасширении НАТО

Министр допустил, что содержание документа станет известно широкой общественности в ближайшее время.

В ответе Соединенных Штатов по гарантиям безопасности есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным темам. Об этом в ходе брифинга заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.

Министр отметил, главным вопросом является недопустимость расширения Североатлантического альянса на восток и размещения вооружения, угрожающих РФ, однако в ответе американской стороны реакции на это нет. По словам Лаврова о содержании документа знают на Украине, хотя США ранее заявляли о намерении ведения конфеденциального диалога между Вашингтоном и Москвой.

Думаю, что содержание ответа в самое ближайшее время станет известно широкой общественности. Как нам сказали американские коллеги <...> он согласован со всеми союзниками США и украинской стороной. Нет никаких сомнений, что в самое ближайшее время он "утечет". Сергей Лавров, глава МИД РФ

Об ответе американцев будет доложено президенту России Владимиру Путину. Решение о дальнейших действиях страны будет принимать глава государства, отметил министр.

Ранее Лавров заявил, что Россия не опубликует ответ США по гарантиям, если они попросят.

Видео: МИД России