Лавров прокомментировал атаку ВСУ на Севастополь

Глава МИД оценил участие США в ракетных обстрелах объектов РФ.

Запущенные Вооруженными силами Украины ракеты не могли бы достичь, в том числе, Севастополя, без прямого участия американских представителей в вопросе целеуказания и наведения. Соответствующее заявление в комментарии журналисту Павлу Зарубину сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Корреспондент ВГТРК выложил отрывок из интервью с чиновником в собственном Telegram-канале. Дипломат уточнил, что об ответе Москвы на такую деятельность общественность узнает "в обозримом будущем". Таким образом гость программы прокомментировал атаки, которые армия киевского режима совершает по Крыму и другим регионам страны.

Без прямого участия США в целенаведении, в подготовке данных со спутников, эти ракеты никуда бы не полетели... Что касается нашей реакции, президент сказал, что мы будем реагировать, и я убежден, что в обозримом будущем вы об этом узнаете. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что в НАТО и США продолжают говорит о том, что не принимают прямого участия в региональном конфликте с Россией.

Лавров заявил, что РФ будет оценивать только конкретные дела украинского руководства.

Фото и видео: Telegram / ЗАРУБИН