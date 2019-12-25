Лавров пообещал зеркально ответить на санкции Евросоюза из-за Навального

Он заявил, что это стандартная дипломатическая практика.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал, что Россия зеркально ответит на санкции Евросоюза из-за Алексея Навального. Заявление он сделал во время интервью российским радиостанциям.

По его словам, Запад не собирается предоставлять каких-то фактов и доказательств о том, что Навального действительно отравили.

Несмотря на все международно-правовые обязательства. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Он отметил, что зеркальный ответ в таких случаях — стандартная дипломатическая практика.

Ранее Лавров заявил о необходимости присутствия миротворцев в Карабахе.

Фото: vk.com / МИД РФ