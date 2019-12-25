Лавров пообещал зеркально ответить на санкции Евросоюза из-за Навального

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал, что Россия зеркально ответит на санкции Евросоюза из-за Алексея Навального. Заявление он сделал во время интервью российским радиостанциям.
По его словам, Запад не собирается предоставлять каких-то фактов и доказательств о том, что Навального действительно отравили.
Несмотря на все международно-правовые обязательства.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Он отметил, что зеркальный ответ в таких случаях — стандартная дипломатическая практика.
Ранее Лавров заявил о необходимости присутствия миротворцев в Карабахе.
Фото: vk.com / МИД РФ
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