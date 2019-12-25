Лавров заявил о необходимости присутствия миротворцев в Карабахе

Сопредседатели прорабатывают предложения по разрешению ситуации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости присутствия российских наблюдателей и миротворцев в Нагорном Карабахе. По его мнению, урегулирование ситуации в конфликтной зоне возможно, если стороны будут соблюдать достигнутых договорённостей.

Глава МИДа подчеркнул, что сопредседатели прорабатывают предложения по разрешению ситуации.

Это поэтапное, постепенное освобождение районов вокруг Карабаха при соблюдении гарантий безопасности. Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Он подчеркнул, что до окончательного определения статуса Нагорного Карабаха должна поддерживаться связь между непризнанной республикой и Арменией.

Ранее Лавров допустил возможность прекращения диалога России с Евросоюзом.

Фото: vk.com / МИД РФ