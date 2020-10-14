Если западные страны готовы на это пойти, то "так тому и быть".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров допустил возможность прекращения диалога России с Евросоюзом при отсутствии взаимного уважения. Заявление он сделал на презентации доклада "Утопия многообразного мира: как продолжается история".

По его словам, на Западе есть люди, отвечающие за внешнюю политику и непонимающие взаимоуважительного диалога.

Тем более что Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Он отметил, что если западные страны готовы на это пойти, то "так тому и быть". Лавров подчеркнул, что Брюссель ведёт себя неподобающе в ситуации с российским политиком Аленсеем Навальным. Заявления некоторых членов Совета ЕС Лавров назвал нравоучениями.

Ранее Лавров заявил о неполном соблюдении режима прекращения огня в Карабахе.

Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia