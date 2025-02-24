Глава МИД РФ напомнил о словах Дональда Трампа.

О вопросе невступления Украины в Североатлантический военный альянс должна быть четкая и железобетонная договоренность, поэтому Москва приветствует, что американский президент-республиканец Дональд Трамп назвал линию на встаскивание киевского режима в состав НАТО ошибкой. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая перед журналистами на совместной пресс-конференции в Анкаре с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Дипломат раскрыл подробности вс тречи с американскими делегатами в Эр-Рияде. Российские специалисты на мероприятии в Саудовской Аравии приветствовали тот факт, что Дональд Трамп публично и неоднократно называл линию на встаскивание Украины в НАТО ошибкой.

Уважение всех этих реалий, конечно же, является обязательным. Равно как обязательным является и категорическое невступление Украины в НАТО. Об этом должна быть четкая и железобетонная договоренность. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров сомневается, что украинское руководство "на что-то способно".

Фото и видео: МИД России