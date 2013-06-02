Лавров назвал истерикой заявления стран ЕС о связи Минска и Москвы с приграничным кризисом

Лавров отметил, что ЕС понимает свою беспомощность, в том числе международно-правовую, поэтому срывается на истерику.

Полуистеричные заявления от представителей некоторых стран Евросоюза о якобы причастности Белоруссии и России к приграничному кризису с беженцами недостойны серьезных политиков. Такое заявление на канале "Россия-24" сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Полуистеричные крики, звучащие из некоторых стран ЕС, недостойны серьезных политиков. Сергей Лавров, глава МИД России

Лавров отметил, что ЕС понимает свою беспомощность, в том числе международно-правовую, поэтому срывается на истерику.

Ранее Сергей Лавров рассказал о нацеленности Джо Байдена на дальнейшие контакты с Путиным.

Видео: YouTube / Россия 24